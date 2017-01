POL-FR: Kandern: Vandalismus in öffentlicher WC-Anlage - 1000 Euro Schaden

Freiburg (ots) - Kandern: Vandalismus in öffentlicher WC-Anlage - 1000 Euro Schaden

In einem Fall von sinnloser Zerstörungswut ermittelt derzeit der Polizeiosten in Kandern. Über den Jahreswechsel begaben sich bislang noch unbekannte Personen in das öffentlich zugängliche Damen-WC beim Notariat. Dort demolierten sie das Inventar und brachten starke Böller zur Explosion. Dadurch wurden die Siphons und Abflussteile zum Teil vollständig weggesprengt. Die Scherben verteilten sich im ganzen Toilettenraum. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen, hinzu kommen die Kosten für die Wiederinstandsetzung. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch unklar. Der Polizeiposten bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise (07626-977800).

de

Bildquelle: Stadt Kandern

