POL-FR: Kenzingen: Folgemeldung zu Wohnungsbrand / Emmendingen: Sprinkleranlage in Baumarkt geplatzt / Teningen: Pkw beschädigt - rechter Außenspiegel abgeschlagen / Endingen: Firmeneinbruch

Kenzingen: Folgemeldung zu Wohnungsbrand

In den frühen Morgenstunden des 01.01.2017 wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße gerufen. Das erste Obergeschoss des Wohnhauses stand bereits in Vollbrand, die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das Dachgeschoss und drohten auf das daneben befindliche Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte jedoch durch den Einsatz der Feuerwehr Kenzingen verhindert werden. Ein Bewohner des in Brand geratenen Wohnhauses wurde leicht verletzt. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich leicht im Rahmen der Löscharbeiten auf eisglatter Straßen- und Gehwegfläche.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

ERSTMELDUNG: Wohnungsbrand - Kenzingen - Ortsdurchfahrt Kenzingen B 3 gesperrt.

Freiburg - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntagmorgen 01.01.2017, gegen 03.20 Uhr, zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kenzingen.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Sachschaden von mehreren 100 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ortsdurchfahrt von Kenzingen (B 3) ist aktuell noch voll gesperrt. Die Sperrung wird vorasussichtlich noch länger andauern.

Es wird nachberichtet.

Emmendingen: Sprinkleranlage in Baumarkt geplatzt

Am Neujahrstag wurde die Feuerwehr Emmendingen gegen 18 Uhr nach Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Baumarkt alarmiert. Wie sich herausstellte, war eine druckführende Leitung der Sprinkleranlage im Außenbereich der Gartenabteilung geplatzt, so dass dort eine größere Menge Wasser austrat.

Teningen: Pkw beschädigt - rechter Außenspiegel abgeschlagen

Am Sonntag, 01.01.2017, wurde im Zeitraum von 10:50 Uhr bis 16:20 Uhr ein in der Kandelstraße am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter schwarzer Pkw (Smart) beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde der rechte Außenspiegel abgeschlagen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07641-582 0).

Endingen: Firmeneinbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30.12./31.12.2016) begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Dr. Karl-Wild-Straße, deren Neubau kurz vor der Fertigstellung steht. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in die Werkshalle und entwendete nach bisherigem Ermittlungsstand Baumaschinen und weitere Gerätschaften. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden beim Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641-582 0, entgegen genommen.

