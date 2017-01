POL-FR: Müllheim - Zwei Brände durch Feuerwerkskörper

Freiburg (ots) - In der Silvesternacht kam es in der Hauptstraße in Müllheim zu zwei Bränden, welche beide durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. In einem Fall brannte ein, in einem Hinterhof abgestellter, VW-Bus. Ursache war höchstwahrscheinlich eine verirrte Rakete. Der zweite Brand war in einem, glücklicherweise unbewohnten, Geschoss eines Wohnanwesens. Hier flog ein Feuerwerkskörper durch ein offenstehendes Fenster und entzündete einen Sessel. Die beiden Bewohner des Anwesens erlitten beim Löschversuch Rauchvergiftungen und mussten ärztlich behandelt werden. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

RM / TW

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell