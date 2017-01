POL-FR: Waldkirch: Penetranter Ruhestörer / Elzach: Nicht ungefährlich / Simonswald: Autos zerkratzt / Elzach: Radfahrer aufgeladen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Waldkirch: Penetranter Ruhestörer

Am Abend des Neujahrstages musste die Polizei zum wiederholten Male wegen massiver Ruhestörungen aus einer Wohnung in einem Waldkircher Ortsteil ausrücken. Erneut konnten die Beamten bei ihrer Anfahrt bereits aus weiter Entfernung laute Musik aus der in den letzten Tagen mehrfach betroffenen Wohnung hören. Weil die freundlichen Bemühungen der Polizei beim Wohnungsinhaber offensichtlich nicht zur Rücksichtnahme auf seine Nachbarschaft führten, beschlagnahmte die Polizei den lärmverursachenden sogenannten "Ghettoblaster". Dafür hatte der Eigentümer wenig Verständnis. Neben einem Bußgeldverfahren erwartet den Betroffenen nun auch eine Gebührenrechnung, weil er die Polizei in kurzer Zeit mehrfach unnötig beanspruchte.

Elzach: Nicht ungefährlich

Offensichtlich hat ein 14-Jähriger bei einer Silvesterfeier in einem Elzacher Stadtteil zu viel Alkohol konsumiert. Dem Roten Kreuz wurde kurz vor 05 Uhr am Neujahrstag eine bewusstlose, im Freien liegende Person gemeldet. Krankenwagen, Notarztwagen und Streifenwagen waren aufgrund der akuten Gefahr für den Patienten schnell vor Ort. Erste Ermittlungen der Polizei lassen vermuten, dass der 14-Jährige bei einer Silvesterparty war und reichlich Alkohol konsumiert hat. Im volltrunkenen Zustand stürzte er dann vermutlich auf glattem Untergrund auf den Hinterkopf und war wahrscheinlich sogar bewusstlos. Bei bissigen Minustemperaturen hätte dieser Fall durchaus auch anders ausgehen können.

Simonswald: Autos zerkratzt

Am Silvesterabend standen auf dem Parkplatz der Gastwirtschaft "Grüner Baum", Neuenweg/Griesbach, mehrere Autos geparkt. In dem kurzen Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr muss jemand vier der dort parkenden Autos mutwillig zerkratzt haben. Die Polizei hofft, dass jemand etwas beobachtet hat und somit zur Klärung der Täterschaft beitragen kann. Telefon: 07681/40740.

Elzach: Radfahrer aufgeladen

Am Silvestertag befuhr eine Autofahrerin die Bahnhofsstraße in Elzach bergwärts. An der Einmündung Am Finkenacker wollte sie nach links in diese Straße einbiegen und übersah offensichtlich einen talwärts entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte über das Auto und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der etwa 60-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Übersehen hat ihn die etwa gleichaltrige Autofahrerin vermutlich, weil sie durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

