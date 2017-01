POL-FR: Ballrechten-Dottingen - Brand der Gerichtseiche auf dem Castellberg

Freiburg (ots) - Höchstwahrscheinlich in der Silvesternacht setzen Unbekannte den Stamm der Gerichtseiche bei der Castellberghütte in Brand. Die alte Eiche, bei welcher es sich um ein Kunstwerk handelt, wurde durch den Brand bedauerlicherweise komplett beschädigt. Die Polizei in Heitersheim ermittelt in diesem Fall und nimmt unter Tel. 07634/50710 Hinweise zu dem oder den Verursachern entgegen.

