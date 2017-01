POL-FR: Binzen: Autoüberschlag auf der A 98 - Fahrerin verletzt, Auto Totalschaden

VU A 98 1.1.17 Bild-Infos Download

Freiburg (ots) - Binzen: Autoüberschlag auf der A 98 - Fahrerin verletzt, Auto Totalschaden

Am Nachmittag des Neujahrstages verunglückte auf der A 98 eine Autofahrerin. Die 70-jährige Frau fuhr um 16.40 Uhr von Lörrach in Richtung Autobahndreieck Weil am Rhein. Nach Passieren der Ausfahrt Binzen/Kandern verlor die Frau aus nicht bekanntem Grund die Kontrolle über ihr Auto. Dieses kam von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin zog sich Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden. Der rechte Fahrstreifen wurde für etwa eineinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

