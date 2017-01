POL-FR: Rheinfelden: Polizei findet verlorengegangenen Partygast - Mann barfuß in frostiger Silvesternacht unterwegs

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Polizei findet verlorengegangenen Partygast - Mann barfuß in frostiger Silvesternacht unterwegs

Ein Hilferuf der besonderen Art erreichte die Polizei in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages. Kurz vor 6 Uhr meldete sich ein Bürger und teilte mit, dass einer seiner Partygäste verschwunden sei und vermutlich orientierungslos durch die Gegend irrt. Des Weiteren sei der Verschwundene ohne Schuhe und nur leicht bekleidet unterwegs. Daraufhin suchte die Polizei nach dem Mann und war erfolgreich. Eine Streife entdeckte den Gesuchten kurz vor 8.30 Uhr in Minseln. Der Mann trug als Oberbekleidung lediglich ein T-Shirt und hatte tatsächlich keine Schuhe an. Die Ordnungshüter wärmten den durchgefrorenen Partygast erst mal im Streifenwagen auf und brachten ihn anschließend zu seinem Gastgeber zurück. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille, was den außergewöhnlichen Nachtspaziergang erklären dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell