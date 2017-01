POL-FR: Lörrach-Haagen: Psychisch auffällige Frau stört Hochzeitsfeier und rastet vollkommen aus

Freiburg (ots) - Lörrach-Haagen: Psychisch auffällige Frau stört Hochzeitsfeier und rastet vollkommen aus

Eine psychisch auffällige Frau beschäftigte am Nachmittag des Neujahrstages Polizei, Rettungsdienst und Notarzt. Das Ganze begann um 15 Uhr auf dem ehemaligen Quelle Areal in Haagen. Dort fand eine türkische Hochzeit statt, in die die 49-Jährige hineinplatze und die Feiernden anpöbelte und belästigte. Die zu Hilfe gerufene Polizei nahm die streitsüchtige Frau in Gewahrsam und ließ sie von Angehörigen abholen. Auf der Heimfahrt sprang die 49-Jährige plötzlich aus dem Auto und rannte auf der Straße herum. Die Polizei kam zusammen mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt vor Ort, da die Frau nicht mehr zugänglich war und am Ende völlig ausrastete. Sie musste überwältigt und auf der Trage festgehalten werden. Nach ärztlicher Behandlung wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht, wo sie erneut randalierte und die Polizei ein weiteres Mal beschäftigte.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell