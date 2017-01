POL-FR: Lörrach-Brombach: Jugendliche setzen Altpapiercontainer in Brand

Freiburg (ots) - Lörrach-Brombach: Jugendliche setzen Altpapiercontainer in Brand

Gebrannt hat es am Nachmittag des Neujahrstages im Stadtteil Brombach. Um 16.55 Uhr teilte ein Bürger der Polizei mit, dass in der Römerstraße ein Altpapiercontainer brennt und fünf Jugendliche von diesem wegerannt sind. Die Feuerwehr eilte mit drei Fahrzeugen und 20 Mann zum Brandort und konnte das Feuer rasch löschen. Währenddessen suchte die Polizei nach den Jugendlichen, konnte sie aber nirgends finden. Das im Container befindliche Papier verbrannte, am Container selbst entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07621-176500).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell