POL-FR: Laufenburg. Abgebranntes Feuerwerk beginnt in Garage zu brennen

Freiburg (ots) - Glücklicherweise ohne Schaden verlief am Sonntag ein Brand in einer Garage in der Zimmermannstraße. Ein Bewohner hatte nach dem Feuerwerk bereits die abgebrannten Feuerwerksbatterien von der Straße geräumt und die Garage gestellt. Dort hatten diese zu glimmen begonnen, ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Feuerschein aus der Garage und alarmierte die Feuerwehr. Die glimmenden Überreste des Feuerwerks konnten schnell gelöscht werden, ein Schaden ist nicht entstanden.

