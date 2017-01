POL-FR: St. Blasien. Parkplatzunfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag hat sich in der Zeit zwischen 15.10 und 15.20 Uhr auf dem Parkplatz des Schmidt's-Markts ein Unfall ereignet. Ein Kunde hatte sein Fahrzeug, einen silbernen VW Polo dort abgestellt. Als er nach dem Einkauf wieder zum Fahrzeug zurückkehrte fand er seinen Pkw erheblich beschädigt vor. Ein anderes Auto hatte beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite erheblich beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei einigen tausend Euro. Als Verursacher kommt ein heller Klein-Lkw mit Pritsche in Frage, der beim Abstellen neben dem Pkw stand. Auf der Ladefläche des Transporters war eine Leiter, die bis über das Führerhaus hinausreichte. Die Polizei St. Blasien (Tel. 07672 922280) ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die Hinweis zu dem Klein-Lkw machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell