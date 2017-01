POL-FR: Bad Säckingen. Kind von Pkw angefahren und schwer verletzt

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Freitag auf dem Parkplatz des Gloria-Theaters ereignet hat und bei dem en vier Jahre alter Junge schwer verletzt wurde. Eine 40 Jahre alte Frau will gegen 11.10 Uhr mit ihrem VW vorwärts auf eine Parkfläche fahren und erfasst hierbei das Kind. Dieses wird bei dem Unfall verletzt, es kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg, dort wurde der Junge stationär zur Beobachtung aufgenommen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 89630) ermittelt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell