POL-FR: Vollbrand eines Wohnhauses in Albbruck, Ortstteil Buch

Freiburg (ots) - Landkreis Waldshut

Am 01.01.2017, kurz nach 10 Uhr, wurde der Polizei zunächst ein Dachstuhlbrand in Albbruck, Ortsteil Buch gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das gesamte Wohngebäude in Brand steht. Hierbei handelt es sich um ein Wohnhaus mit 4 Wohneinheiten und integrierter Garage. Die Brandurschache ist unbekannt. Die Löscharbeiten der Feuerwehren sind noch im Gange.

Die Bewohner konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden.

Es wird nachberichtet.

Oß/FLZ Stand 01.01.17, 11:15 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell