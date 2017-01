POL-FR: Wohnungsbrand - Kenzingen - Ortsdurchfahrt Kenzengen B 3 gesperrt.

Freiburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntagmorgen 01.01.2017, gegen 03.20 Uhr, zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kenzingen.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Sachschaden von mehreren 100 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ortsdurchfahrt von Kenzingen (B 3) ist aktuell noch voll gesperrt. Die Sperrung wird vorasussichtlich noch länger andauern.

Es wird nachberichtet.

