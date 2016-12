POL-FR: Kandern: Mit Schrotflinte auf Katze geschossen - Tier muss eingeschläfert werden - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Kandern: Mit Schrotflinte auf Katze geschossen - Tier muss eingeschläfert werden - Polizei bittet um Hinweise

In einem Fall von Tierquälerei ermittelt derzeit die Polizei. Sie erfuhr vom Tierschutzverein Lörrach von einem Fall, der sich über die Weihnachtsfeiertage in Kandern zutrug. Am 1. Weihnachtsfeiertag lief den Bewohnern des Aussiedlerhofes "Auf dem Sausenhard" eine verletzte Katze zu, die sich aber nicht einfangen ließ. Dies gelang erst zwei Tage später, wobei man feststellte, dass die Katze massive Verletzungen aufwies. Die Bewohner brachten die Katze zu einem Tierarzt, der ihr aber nicht mehr helfen konnte. Die Verletzungen wogen zu schwer und das Tier musste eingeschläfert werden. Nach Sachlage wurde mit einem Schrotgewehr auf die etwa 1-jährige, graugetigerte Katze geschossen. Die Polizei weiß derzeit noch nicht, wem die Katze gehört und wer auf sie geschossen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei - Fachbereich Gewerbe/Umwelt - entgegen (07621-176-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell