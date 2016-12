POL-FR: Kandern: Kollision im Begegnungsverkehr - Sattelschlepper kollidiert mit Pkw - wer hat schuld ?

Freiburg (ots) - Kandern: Kollision im Begegnungsverkehr - Sattelschlepper kollidiert mit Pkw - wer hat schuld ?

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Kandern ein Verkehrsunfall, dessen Schuldfrage noch ungeklärt ist. Um 10.20 Uhr kollidierten in der Hammersteiner Straße/Einmündung "An der Schwemme" ein Sattelschlepper und ein Auto. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen gab es etwa 4000 Euro Blechschaden. Der Fahrer des Toyotas und der Lkw-Fahrer beschuldigten sich gegenseitig, nicht weit genug rechts gefahren zu sein. Daher ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder etwas zur Fahrweise der Beteiligten sagen können (Kontakt: Polizeiposten Markgräflerland, 07626-977800).

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell