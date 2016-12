POL-FR: Breisach und Vogtsburg: Wiederholt Trickdiebe unterwegs

Freiburg (ots) - LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am gestrigen Nachmittag (29.12.2016), in der Zeit zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, war in Breisach, Ensisheimer Straße, eine als südländisch beschriebene männliche Person, ca. 40 bis 50 Jahre alt, schlank, ca. 175 cm groß, unterwegs. Die Person klingelte an verschiedenen Haustüren und gab an, für die Kirche Bücher und andere Gegenstände für einen Flohmarkt zu sammeln.

Die Person trat sehr selbstsicher und redegewandt auf. Auf Grund der forschen Art wurde sie teilweise sofort in die Wohnung gelassen und die Bewohner dann durch geschicktes Agieren abgelenkt.

In einem Fall stellte die Wohnungsinhaberin das Fehlen ihres Familienschmucks im Wert von etwa 3000 Euro fest.

Auch in Vogtsburg, Hohlgasse, wurde gestern Nachmittag versucht, unter dem Vorwand, die Brandmelder zu überprüfen, Zugang zu einer Wohnung zu erlangen.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unbekannte Personen unangemeldet einfach in die Wohnung zu lassen. Bitten Sie fremde Personen sich auszuweisen und vergewissern Sie sich durch ein Telefonat über den Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben. Im Zweifel informieren Sie bitte sofort die Polizei, welche bei dieser betrügerischen Masche auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen ist.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in Breisach oder in Vogtsburg gemacht haben, so nimmt das Polizeirevier Breisach ihre Hinweise rund um die Uhr unter der Rufnummer 07667/9117-0 entgegen.

th / wr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell