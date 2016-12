POL-FR: Steinen: Auf Gegenfahrbahn geraten, drei Verletzte und zwei Mal Totalschaden

Freiburg (ots) - Steinen: Auf Gegenfahrbahn geraten, drei Verletzte und zwei Mal Totalschaden

Am Donnerstagmittag kam es auf der Brunnenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und zwei Autos total beschädigt wurden. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Brunnenstraße in Richtung Dorfmitte. Auf Höhe des Dorfbrunnens schnitt er die Linkskurve und krachte frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Überprüfung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von etwa 15000 Euro. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden von Anwohnern mit Sägemehl abgestreut.

jk/pw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell