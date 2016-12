POL-FR: Schönau i. Schw. Zwei Verletzte und zwei beschädigte Autos bei Unfall

Freiburg (ots) - Schönau i. Schw. Zwei Verletzte und zwei beschädigte Autos bei Unfall

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Neustadtstraße zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und Sachschaden von etwa 15000 Euro entstand. Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem Dacia die Neustadtstraße in Richtung Talstraße. Beim Queren der Talstraße missachtete sie einen von rechts kommenden Mercedes und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt, sie begaben sich selbständig zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Praxis. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. werden. Es entstand Sachschaden von etwa 15000 Euro.

jk/pw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell