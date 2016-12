POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Rollerfahrer unter Drogen

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Rollerfahrer unter Drogen

Am späten Donnerstagabend wurde in der Markgrafenstraße ein mit zwei Personen besetztes Mofa angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fielen den Beamten bei dem 18-jährigen Fahrer Anzeichen auf Drogenbeeinflussung auf. Da ein durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis, Amphetamin sowie Methamphetamin verlief, musste der junge Mann mit zur Blutuntersuchung und seinen Roller für die nächsten 24 Stunden stehen lassen. Er gelangt wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel zur Anzeige, zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell