POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unbekannte stecken Altkleider-Container in Brand

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Unbekannte stecken Altkleider-Container in Brand

Am späten Donnerstagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Grenzach-Wyhlen in die Basler Straße ausrücken. Eine Bürgerin hatte gegen 21.40 Uhr den Brand eines Altkleider-Containers gemeldet. Unbekannte Täter warfen möglicherweise Silvesterböller in den Container. Dadurch wurden die darin befindlichen Kleider und der Container nicht unerheblich beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Grenzach-Wyhlen war mit 20 Mann vor Ort und löschte den Brand rasch. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen entgegen (07624/98900).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell