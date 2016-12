POL-FR: Fröhnd: Unfallflucht am "Wühre Loch"

Freiburg (ots) - Fröhnd: Unfallflucht am "Wühre Loch"

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine unbekannte Frau die B317 von Wembach in Richtung Zell i.W. Beim "Wühre Loch" kam sie vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke. Sie bat einen vorbeikommenden Autofahrer, die Polizei zu rufen. Noch vor Eintreffen der Streife entfernte sich die unbekannte Unfallverursacherin jedoch vom Unfallort. Nach Angaben des Zeugen handelte es sich um einen schwarzen Mitsubishi Colt mit Schweizer Zulassung, dieser müsste vorne rechts beschädigt worden sein. Fahrerin soll eine junge Frau gewesen sein. Aufgrund ausgelaufenen Wischwassers auf der Fahrbahn müsste am Auto der Wischwasserbehälter ebenfalls beschädigt worden sein. An der Leitplanke entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise auf die Unfallverursacherin bzw. das Unfallauto nimmt der Polizeiposten Oberes Wiesental entgegen (07673/88900).

