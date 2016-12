POL-FR: Fröhnd: Waldarbeiter bei Baumfällarbeiten verletzt

Freiburg (ots) - Fröhnd: Waldarbeiter bei Baumfällarbeiten verletzt

Am Donnerstagnachmittag wurde in Fröhnd-Hof ein 59-jähriger Mann bei Waldarbeiten verletzt. Der Mann führte zusammen mit vier weiteren Arbeitern im Bereich "Dachsgraben" entlang eines Waldwegs Baumfällarbeiten durch. Beim Entasten eines Baumes an einem Abhang stolperte der Mann und fiel rückwärts den Hang hinunter. Dabei wurde er von der laufenden Kettensäge im Brustbereich getroffen und verletzt. Glücklicherweise trug er nur oberflächliche Fleischverletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Fröhnd und Schönau waren mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann, die Bergwachten Schönau und Wieden waren mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten im Einsatz.

jk/pw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell