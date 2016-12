POL-FR: Schopfheim: Flucht vor der Polizei - gesuchte Frau nach Verfolgung festgenommen - Beamtin wird attackiert und verletzt

Freiburg (ots) - Schopfheim: Flucht vor der Polizei - gesuchte Frau nach Verfolgung festgenommen - Beamtin wird attackiert und verletzt

Bei einer Festnahmeaktion am späten Donnerstagabend in Schopfheim wurde eine Polizeibeamtin attackiert und verletzt. Kurz nach 22 Uhr teilte ein Bürger mit, dass im Bereich Bahnhof/Volksbank eine Frau herumläuft und in der Gegend herumschreit. Der Anrufer meinte, dass die Frau Hilfe benötigt. Eine Streife suchte den Bereich ab und entdeckte die beschriebene Frau beim Bahnhof. Als sie den Streifenwagen kommen sah, machte sie Anstalten, sich zu entfernen. Die Beamten hielten die Frau auf und kontrollierten sie. Hierbei stellte sich heraus, dass die 23-Jährige wohnsitzlos ist und per Haftbefehl gesucht wird. Während der Abfrage ergriff die junge Frau die Flucht und rannte am Bahnsteig entlang. Die Flüchtende konnte jedoch zusammen mit Hilfe einer Passantin gestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf dem Polizeirevier griff die 23-Jährige eine Beamtin an, schlug nach ihr und riss ihr mehrere Haare aus. Des Weiteren wurde die Beamtin beleidigt und bespuckt. Die tobende Frau musste überwältigt und anschließend in die Gewahrsamszelle gebracht werden. Auf richterliche Anordnung hin wurde der 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte die Einlieferung ins Gefängnis.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell