POL-FR: Weil-Friedlingen. Fahrzeugbrand

Freiburg (ots) - Weil-Friedlingen. Fahrzeugbrand

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Klybeckstraße aus. Dort war im Motorraum eines französischen Pkws Feuer ausgebrochen, das vom Fahrzeugbesitzer und einem Zeugen bereits mit einem Feuerlöscher und Wasser bekämpft wurde. Als Brandursache dürfte ein Kurzschluss im Bereich des Motorraums in Frage kommen. Das durch den Brand erheblich beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell