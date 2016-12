POL-FR: Weil-Friedlingen. Erst flogen Böller, dann die Fäuste

Freiburg (ots) - Weil-Friedlingen. Erst flogen Böller, dann die Fäuste

Am Donnerstagabend hat gegen 22.25 Uhr ein Gast eines Bistros in der Hauptstraße mitgeteilt, dass türkisch aussehende Jugendliche Böller auf der Straße und auch in das Gebäude werfen würden. Beim Eintreffen der Polizei waren die Jugendlichen jedoch verschwunden. Gegen Mitternacht meldete sich der Anrufer erneut und teilte mit, dass die etwa 20 Jugendlichen zurückgekehrt seien, nachdem die Polizei wieder abgezogen war. Von der Gruppe sei er beschimpft, bedroht und geschlagen worden, hierbei hab er auch eine Kopfnuss erhalten. Bei dem Vorfall wurde erlitt der 25 Jahre alte Mann eine Beule und Kopfschmerzen, er meldete die Tat, nachdem er zu Hause angekommen war. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weil (Tel. 07621 97970) zu melden.

