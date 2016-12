POL-FR: Lörrach. Zeugen für Unfallflucht gesucht.

Freiburg (ots) - Lörrach. Zeugen für Unfallflucht gesucht.

Am Mittwochabend wurde in der Clara-Immerwahr-Straße ein auf dem Parkplatz des McDonald geparkten schwarzen Mercedes angefahren, der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfall geschah in der Zeit zwischen 19.30 und 20.00 Uhr. Bei dem Unfall dürfte ein Schaden von ca. 1500 Euro entstanden sein. Vom Unfallverursacher ist nur bekannt, dass es sich um ein helles Fahrzeug handeln dürfte. Das Polizeirevier Lörrach (Tel. 07621 176-500) ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell