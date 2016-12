POL-FR: Lörrach. Auto fährt in Gartenzaun

Freiburg (ots) - Lörrach. Auto fährt in Gartenzaun

Bei einem Verkehrsunfall gegen 15.50 Uhr in der Römerstraße wurde eine 74 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Sie kam mit ihrem Peugeot von der Straße In den Schlehen und wollte nach rechts in die Römerstraße abbiegen. Auf der abschüssigen Straße gelang es ihr nicht, den Gang zu einzulegen und rollte in einen Vorgarten. Eine dichte Hecke und ein Zaun stoppten die Fahrt. Der Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

