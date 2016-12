POL-FR: Kleines Wiesental. Motorradgespann stößt mit Pkw zusammen

Freiburg (ots) - Kleines Wiesental. Motorradgespann stößt mit Pkw zusammen

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 140 zwischen Tegernau und Wies wurde am Donnerstagnachmittag ein 56 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Er fuhr gegen 15.20 Uhr mit einem Motorrad und Seitenwagen in Richtung Wies, als er auf Höhe des Stausees in einer Rechtskurve auf die linke Straßenseite geriet und mit einem entgegenkommenden Renault zusammenstieß. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Motorradgespanns schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber der Rega brachte ihn zur Behandlung ins Spital nach Basel. Der Fahrer des Renaults wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt, die im Auto mitfahrenden Kinder blieben unversehrt. Bei dem Unfall dürfte ein Schaden von ca. 11000 Euro entstanden sein.

