POL-FR: Winden: Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht auf Donnerstag befuhr ein junger Mann eine enge Straße in Winden. Hierbei streifte er versehentlich zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos und streifte beim Gegenlenken einen entgegenkommenden Wagen. Der Sachschaden dürfte sich auf einige tausend Euro belaufen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Für die Polizei war es in diesem Falle reine Routinearbeit, zunächst den Wagen und dann auch den verantwortlichen Fahrer ausfindig zu machen. Weshalb der etwa 30-Jährige in der Nacht nicht einfach angehalten hat, um eine Schadenregulierung zu ermöglichen, ist nicht bekannt. Nun kommt auf ihn neben der Schadenregulierung auch ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu. Möglicherweise könnte er auch seine Fahrerlaubnis verlieren.

rb / wr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell