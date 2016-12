POL-FR: March-Neuershausen: Baumaschinen aus Firmenauto gestohlen

Freiburg (ots) - LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Unbekannter Täter schlug an einem Firmenfahrzeug, das in der Nacht auf Donnerstag (29.12.2016) in der Hinterdorfstraße geparkt war, ein Loch in eine Heckflügeltüre und entriegelte das Auto. Aus dem Laderaum wurden zwei Winkelschleifer (Flex), zwei Akkuschrauber, zwei Bohrmaschinen und eine sogenannte Tiger-Sense, alles Marke Hilti, gestohlen.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663 60530.

wr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell