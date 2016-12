POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Vermeintlicher Ladendieb schlägt Angestellten nieder

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag fiel in einem Sportgeschäft in der Kaiserstraße ein Mann durch verdächtiges Verhalten auf. Als er das Haus verlassen wollte, stellten Mitarbeiter des Hauses fest, dass seine Jacke eine auffällige Ausbuchtung zeigte. Als er den Eingang passieren wollte, tönte die Diebstahlswarnanlage. Die Angestellten hielten den Mann auf, dieser wurde aggressiv und verließ gegen den Widerstand der Angestellten das Gebäude. Einer der Mitarbeiter wollte den Mann dann auf der Straße aufhalten, wurde von diesem jedoch niedergeschlagen. Der Täter flüchtete. Als die Polizei erschien kam der 33 Jahre alte Mann zurück, er hatte kein Diebesgut dabei. Der vom Balkan stammende Mann war alkoholisiert, er wurde festgenommen und eine Blutprobe veranlasst. Gegen ihn wird wegen räuberischem Diebstahl ermittelt. Bei dem Vorfall wurde der Mitarbeiter des Sportgeschäfts am Kopf und an einer Hand verletzt.

