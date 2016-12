POL-FR: Teningen: Versuchter Einbruch im Mundinger Weg / Emmendingen-Wasser: Kellerschwellbrand

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldung) -

Teningen: versuchter Einbruch im Mundinger Weg

Am Donnerstagmittag (29.12.16), um 13.10 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Haustüre eines Einfamilienhauses im Mundinger Weg. Nachdem niemand die Türe öffnete, ging er um das Haus herum und versuchte zwei Kellerfenster gewaltsam mit einem Schraubenzieher zu öffnen. Hierbei wurde er durch den im Haus anwesenden Hauseigentümer überrascht und flüchtete unerkannt.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16 bis 17 Jahre alt, sehr schlank, ca. 160 bis 165 cm groß, südländische Erscheinung. Die Person war mit einer Bluejeans und einem dunklen Kapuzenshirt bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat (womöglich hat der Täter schon an einer anderen Türe geklingelt ), sollte sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

Emmendingen-Wasser: Kellerschwellbrand

Am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Basler Straße gerufen. Dort kam es im Bereich eines Heizungsraumes eines Einfamilienhauses zu einem Brandausbruch. Eine größere Ausbreitung konnte jedoch durch den schnellen Einsatz der Wehren von Emmendingen und Wasser in Grenzen gehalten werden. Dennoch kam es zu einer massiven Verrußung der Räumlichkeiten im Keller und in der Erdgeschosswohnung.

td / wr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell