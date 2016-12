POL-FR: Weil am Rhein. Fußgänger von Lieferwagen angefahren

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße wurde am Donnerstag gegen 10.25 Uhr ein 34 Jahre alter Fußgänger verletzt. Ein Iveco-Transporter kam von Altweil und führ in Richtung Bühlstraße, als der Fußgänger nach einer Zeugenaussage plötzlich auf die Straße trat und von dem Lieferwagen erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Der Fußgänger wurde vor notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus Lörrach eingeliefert. An dem Lieferwagen entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell