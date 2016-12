POL-FR: Müllheim - Diebe stehlen Tresor

Freiburg (ots) - Im Zeitraum vom 21. Dezember, 18.30 Uhr, und 22. Dezember, 09.15 Uhr, drangen Diebe über ein Fenster in ein Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße in Müllheim ein. In den Lagerräume erbeuteten die Langfinger dann einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei Müllheim ermittelt in diesem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07631/17880.

RM / TW

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell