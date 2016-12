POL-FR: Ehrenkirchen-Norsingen: Diebstähle von Tannenbäumen und Weihnachtsschmuck - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Ehrenkirchen-Norsingen: Diebstähle von Tannenbäumen und Weihnachtsschmuck - Polizei bittet um Hinweise

Obwohl Weihnachten bereits vorbei ist, beschäftigt ein Diebstahl mit Bezug zu dem Weihnachtsfest derzeit den örtlichen Polizeiposten. In der Nacht zum 23. Dezember kam es in Norsingen zu einem besonderen Diebstahl. Vermutlich waren mehrere Täter am Werk, die beim Möbelmarkt aus dem dortigen Weihnachtsbaum-Verkaufsstand vier Tannenbäume und den Sicherungsring für die Verpackungsnetze entwendeten. Um die gestohlenen Bäume auch dekorieren zu können, entfernten die Täter an zwei vor dem Eingang stehenden Tannenbäumen eine Lichterkette und den Baumschmuck. Da die Tat eine Weile gedauert haben dürfte, könnte jemand etwas mitbekommen haben. In diesem Falle bittet der Polizeiposten Ehrenkirchen m sachdienliche Hinweise (07633-806180.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell