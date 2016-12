POL-FR: Breisach: Serientankbetrüger gefasst / Breisach: Drogenfund nach Personenkontrolle

Freiburg (ots) - LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Breisach: Serientankbetrüger gefasst

Im Rahmen der Streife konnte durch die aufmerksamen Kollegen des Polizeireviers Breisach am Dienstagabend (27.12.2016) ein französischer Pkw festgestellt werden, der in der Vergangenheit mehrfach durch Tankbetrügereien an den verschiedenen Breisacher Tankstellen aufgefallen war.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin durch den Abgleich von Videoaufnahmen als die Personen festgestellt werden, die zuletzt acht Mal das Fahrzeug ohne Bezahlung getankt hatten. Des Weiteren stand der Fahrer unter Beeinflussung von Rauschmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Personen entlassen und entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Breisach: Drogenfund nach Personenkontrolle

Donnerstagnacht (29.12.2016), kurz nach Mitternacht, konnte in der Nähe des Schulzentrums bei der Kontrolle von zwei Jugendlichen bei einem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Diesen erwarten nun neben einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft unter anderem auch Schwierigkeiten bei einem möglichen Erwerb einer Fahrerlaubnis.

