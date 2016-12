POL-FR: Weil-Friedlingen. Nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

Freiburg (ots) - Weil-Friedlingen. Nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

Am Mittwochnachmittag wurde ein 34 Jahre alter Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Hauptstraße ertappt. Bei seiner Durchsuchung wurden in seiner Jacke Tabakwaren im Wert von über 50 Euro gefunden. Der Mann führte bei dem Diebstahl ein griffbereites Keramikmesser mit sich, er muss sich nun für einen Diebstahl mit Waffen verantworten. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den Fahndungsdateien wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, gegen ihn war noch eine Geldstrafe offen. Da er die 100 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um die Ersatzfreiheitsstraße von zehn Tagen abzusitzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell