POL-FR: Bad Säckingen. Kirchentür beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Von Montag auf Dienstag wurde die Notausgangstür der Heilig-Kreuz-Kirche in Römerweg stark beschädigt. Die Täter haben die Türverglasung an mehreren Stellen mit großen Wackersteinen eingeschlagen. Es könnte sein, dass die Täter unter Jugendlichen zu suchen sind, die sich dort aufhielten. Sie ließen an dem Kirchenausgang eine größere Menge Müll, darunter zahlreiche Scherben von Bierflaschen und leere Zigarettenschachteln, zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 9340) zu melden.

