POL-FR: Wyhl: Radfahrerin beim Überholen gefährdet - Polizei sucht Zeugen und die Fahrer zweier Pkw

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitagabend (23.12.16), gegen 16.40 Uhr, befuhr eine Fahrradfahrerin die K 5127 von Königschaffhausen in Richtung Wyhl. Kurz vor dem Ortseingang Wyhl kam ihr ein dunkler Wagen entgegen, hinter dem ein gelber Kleinwagen zum Überholen ausscherte. Durch das Überholmanöver des gelben Kleinwagens musste die Radlerin in den rechts angrenzenden Acker ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei sucht nun sowohl den Fahrer des überholten dunklen PKW als auch den Fahrer des gelben Kleinwagens, der mit Aufklebern einer Pizzeria versehen gewesen sein soll. Hinweise bitte an den Polizeiposten Endingen, Tel. 07642/9287-0.

