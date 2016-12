POL-FR: Landkreis Waldshut. Betrüger bestellen Waren ohne zu bezahlen

Freiburg (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit gegen mindestens drei junge Männer, denen in erheblichem Umfang Betrügereien vorgeworfen werden. Sie bestellen Waren, in der Regel unter der Angabe von falschen Personalien oder von widerrechtlich benutzten echten Personalien, und lassen diese Waren an abweichende Postadressen im Raum zwischen Eggingen und Bad Säckingen liefern. Um in den Besitz der Warenlieferungen zu gelangen, bitten sie arglose Bürger, die Pakete für sie entgegenzunehmen. Sie geben an, dass sie beruflich nicht zu Hause wären und deshalb jemand anders die Pakete entgegennehmen müsste. Erklärt sich jemand bereit, die Pakete anzunehmen, wurden später in Einzelfällen auch dessen Personalien verwendet und auch hierfür hatten die Betrüger immer eine passende Erklärung parat. Die Warenlieferungen werden später durch einen der Täter abgeholt. In einigen Fällen haben die Täter auch an Türschildern von Firmen einen Zettel mit dem Hinweis angebracht, die Lieferungen für den auf dem Zettel genannten Besteller dort abzugeben. Später fragen die Betrüger dann dort unter Angabe der verwendeten Falschpersonalien nach, ob für sie etwas abgegeben wurde und versuchen so an die Waren zu gelangen. Eine Bezahlung der Bestellung erfolgt nicht, und durch die Auslieferung an Adressen, an denen die Täter nur unter falschem Namen bekannt sind, soll die Ermittlung erschwert und die zwangsweise Vollstreckung der Bezahlung verhindert werden. Der Polizei ist es jetzt gelungen, bislang drei Tatverdächtige im Alter von 25 bis 30 Jahren zu ermitteln, die in den vergangenen eineinhalb Jahren durch derartige Betrügereien einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht haben. Die Polizei warnt dringend davor, für nicht näher bekannte Personen Warenlieferungen entgegenzunehmen oder diese Lieferungen weiterzuleiten. Die Polizei Waldshut-Tiengen (Tel. 07741 83160) ermittelt wegen bandenmäßig begangenem Betrug und bittet Zeugen, die in dem oben genannten Bereich zur Entgegennahme von Paketen angesprochen wurden oder die durch die Betrügereien unberechtigte Rechnungen von Versandhäusern oder Inkassobüros erhalten haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell