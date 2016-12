POL-FR: Todtnau: Auto von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Fahrerin unverletzt

Freiburg (ots) - Todtnau: Auto von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Fahrerin unverletzt

Glück im Unglück hatte eine 25-jährige Autofahrerin am Dienstagabend. Sie befuhr gegen 21.25 Uhr mit ihrem Ford die L126 zwischen Notschrei und Muggenbrunn talwärts. Dabei kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kurz vor Muggenbrunn nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in der Folge gegen die Böschung, überschlug sich seitlich und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Die Frau hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

