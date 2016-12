POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fernseher zu laut - Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Fernseher zu laut - Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

Am späten Dienstagabend musste die Polizei in der Kirchgasse für Ruhe sorgen. Dort verständigten Nachbarn gegen 22.45 Uhr die Polizei, da eine Anwohnerin ihren Fernseher in einer derartigen Lautstärke betrieb, dass dieser bereits vor dem Haus wahrnehmbar war. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt und die Beamten versuchten Kontakt mit der Verursacherin aufzunehmen. Da diese jedoch auf Klingeln die Türe nicht öffnete, wurde kurzerhand der Strom unterbrochen. Hierauf schrie die Frau herum, konnte jedoch von den Beamten beruhigt werden. Sie wurde angewiesen, die Lautstärke zu reduzieren, worauf Ruhe einkehrte. Diese währte jedoch nicht lange, denn kurz nach 23 Uhr ging wieder eine Meldung über eine gleichartige Ruhestörung in der Kirchgasse ein. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt erneut, weshalb der Strom wiederum unterbrochen wurde. Hierauf schrie die Frau in der Wohnung herum, öffnete jedoch nach einigem Hin und Her doch die Türe und ließ die Polizisten herein. Als ihr erklärt wurde, dass nun das Kabel ihres TV beschlagnahmt wird, rastete sie aus und ging plötzlich auf einen der Beamten mit erhobenen Fäusten los. Der konnte jedoch den Angriff abwehren. Dabei wurden beide leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die 39-jährige Frau wurde in Gewahrsam genommen und aufs Revier gebracht. Sie wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

jk/pw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell