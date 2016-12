POL-FR: Kenzingen: Brand von Pappkartons auf Terrasse / Teningen: Betrunken an der Ampel eingeschlafen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldung) -

Kenzingen: Brand von Pappkartons auf Terrasse

Am Dienstagabend (27.12.16), gegen 21.15 Uhr, wurde die Kenzinger Feuerwehr zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses in die Rotenbergstraße gerufen. Dort gerieten gelagerte Pappkartons aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Nur durch den schnellen Einsatz der Kenzinger Wehr konnte der entstandene Sachschaden am Gebäude gering gehalten werden.

Teningen: Betrunken an der Ampel eingeschlafen

Am Dienstagnachmittag (27.12.16), gegen 17.00 Uhr, wurde die Polizei an die Ampelanlage an der Autobahnausfahrt Teningen gerufen. Dort stand ein PKW mitsamt Fahrer an der Ampel und schlief. Nachdem andere Verkehrsteilnehmer zunächst von einem medizinischen Notfall ausgingen, wurde ein Rettungswagen gerufen. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und hierdurch von der daraus resultierenden Müdigkeit übermannt wurde. Dem 41-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; einen Führerschein konnte die Polizei nicht beschlagnahmen, da dem Mann bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

