POL-FR: Weil am Rhein. Fahrraddieb festgenommen

Freiburg (ots) - Weil am Rhein. Fahrraddieb festgenommen

Nur kurz konnte sich am Dienstagmittag ein 30 Jahre alter Mann an einem gestohlen Fahrrad freuen. Gegen 13.00 Uhr war der Mann in der Hauptstraße aufgefallen, wie er sich auffällig auf einem Grundstück umgesehen hat. Die Polizeistreife konnte den aus Afrika stammenden Mann kurz darauf in der Nähe kontrollieren. Er führte ein Herrenrad mit sich, dass er zuvor von dem Grundstück mitgenommen hat. Das Fahrrad war dort abgestellt, allerdings nicht abgeschlossen. Nach Feststellung der Identität und Beschuldigtenvernehmung wurde der Mann wieder entlassen. Das Fahrrad wurde dem Besitzer wieder zurückgegeben.

