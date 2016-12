POL-FR: Lörrach-Brombach. Nach Hausstreit in Gewahrsamszelle

Freiburg (ots) - Lörrach-Brombach. Nach Hausstreit in Gewahrsamszelle

Am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr wurde die Polizei von einer Frau um Hilfe gebeten. Sie hatte Angst vor ihrem betrunkenen Ehemann und hatte sich mit ihrem Sohn in einem Zimmer in Sicherheit gebracht. Beim Eintreffen der Polizei an der Örtlichkeit versuchte der aggressive und betrunkene Mann die verschlossene Zimmertür einzutreten und ließ sich auch durch die Polizei nicht beruhigen. Ganz im Gegenteil, er duzte die Beamten und beleidigte sie. Hierauf wurde der Mann in Gewahrsam genommen, er musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Beleidigung und auch die Kosten für die Gewahrsamnahme werden ihm in Rechnung gestellt.

