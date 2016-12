POL-FR: Klettgau-Geißlingen. Feuer schnell gelöscht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch wurde kurz nach Mitternacht eine unklare Rauchentwicklung in einem Haus in Geißlingen gemeldet. Der Hausbesitzer war von einem Nachbarn auf Rauch aufmerksam gemacht worden, der aus dem Schuppen kam. Im Bereich der Kreissäge brannten ein Sessel und dort liegende, gesägte Brettstücke. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, nennenswerter Schaden ist nicht entstanden. Vermutlich war beim Sägen in einen Nagel Funkenflug entstanden, der sich dann im Laufe der Nacht zu dem Feuer entwickelt hat. Das DRK war ebenfalls vor Ort, musste aber nicht eingreifen, Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell