POL-FR: Wehr. Junger Mann verprügelt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch wurde gegen 01.30 Uhr in der Hauptstraße ein 19 Jahre alter Mann verprügelt. Er war auf dem Nachhauseweg von einer privaten Feier in einer Bar, als er in Höhe der Fahrschule von drei unbekannten jungen Männern aufgehalten wurde. Nach einer kurzen Provokation begannen die Täter ihr Opfer zu schubsen. Plötzlich erhielt er einen Schlag ins Gesicht, als er sich wehrte, schlugen alle drei Täter auf ihn ein. Nachdem die Täter von ihm abgelassen hatten, floh der Geschlagene nach Hause, er erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht. Zeugen, die die Hinweise auf die drei Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wehr (Tel. 07762 80780) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell