POL-FR: Hochschwarzwald, B 31, Friedenweiler-Rötenbach, Rötenbacher Wald, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Freiburg (ots) - Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 27.12.16, gegen 22.10 Uhr, die B 31 in Richtung Freiburg. Nach der Abzweigung Rötenbach kam der Fahrer auf der zweispurig verlaufenden Fahrbahn im Rötenbacher Wald, aus bislang nicht bekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kollidierte mit der Fahrerseite mit einem Baum. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Rötenbach, Friedenweiler und Löffingen waren mit starken Kräften vor Ort, übernahmen die Brandsicherung und schnitten den Fahrzeugführer aus seinem Pkw. Nach der Erstversorgung durch DRK und Notarzt wurde der Schwerverletzte in eine Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell