POL-FR: Verkehrsunfall auf der B 31 bei Neustadt, Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - LKR Breisgau-Hochschwarzwald

- TN-Neustadt

Ein 27-jähriger PKW-Lenker befährt am 27.12.2016 mit einem Ford Mondeo die B 31, von Rötenbach kommend in Richtung Neustadt. Gegen 22:15 Uhr kommt er kurz vor der Gutachtalbrücke alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Fahrer, der allein im PKW unterwegs war, wird hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Fahrbahn musste während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Stand: 00:45 Uhr

FLZ/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell